Angela Merkel lavura e lavura e lavura e lavura

Quai fa ella en ses post sco chanceliera da la Germania, ma cumenzà ha quai gia bler pli baud suenter in cussegl da ses bab.

Angela Merkel è creschida si en la Republica Democratica Tudestga (DDR) sco feglia d'in plevon. E quel ha detg ina giada a sia buoba: «Taidla, ti es uss simplamain ina giada feglia d'in plevon. Plevons n'han da dir nagut en la DDR e perquai stos ti esser adina almain trais giadas uschè buna sco tut tschels, sche ti vul cuntanscher insatge sco cristiana battegiada.»

In cussegl che Angela Merkel ha prendì per cor. L'emprim ha ella fatg ina carriera academica e doctorà en fisica. Per cuntanscher quai ha ella magari stuì s'adattar a las pretensiuns dal stadi. P. ex. ha ella emprendì fitg bain russ. Cun l'ideologia communista e socialista n'ha ella però mai pudì cumenzar bler.

« Schi fa basegn lavura ella simplamain set dis ad emna e 20 uras per di. » Casper Selg

Cura che la DDR e la partida dal stadi SED èn dadas ensemen la fin dals 1980, ha ella cumenzà cun la carriera politica. Entaifer la CDU ha ella cuntanschì in uffizi suenter l'auter fin tar la scheffa da partida e chanceliera tudestga.

Ad ella mancan magari ils pleds che tschiffan

Angela Merkel lavuria fitg strategic e sistematic. Ella persvadia cun buna lavur e betg cun grondas visiuns. Qua tras ed er perquai ch'ella na saja betg ina buna retoricra manchian ad ella magari ils pleds che tschiffan, uschia Casper Selg. Ella na saja betg il «shootingstar» che attiria l'attenziun. Ella sappia però adina daco ch'ella fa insatge uschia e betg auter.

« Ella è ina fitg ruassaivla, fitg prudenta, fitg conscienziusa, ma cunzunt ina dunna fitg intelligenta cun ina memoria incredibla. » Casper Selg

«Mutti der Nation» – in maletg che na correspunda betg

Da quest avis è l'anteriur correspundent Casper Selg. Merkel è maridada cun il chemicher Joachim Sauer, ma ella n'è betg mamma ed ella na saja insumma betg adina uschè pulita e fina sco ina mamma. Sch'insatgi na fetschia betg sia lavur u na plaschia betg ad ella en ses cabinet, lura giaja quai fitg spert e quel saja davent. Plinavant haja quella dunna scrit ina dissertaziun da la quala el chapeschia gnanc il titel, uschia l'anteriur correspundent dad SRF.

« Ella sa dat sco quai ch'ella è ed è sco quai ch'ella sa dat. » Casper Selg

Ina dunna modesta er privat

Sco tar blers auters politichers prominents n'è betg enconuschent bler privat da la dunna da 63 onns. Però ses esser modest sa mussa er en sia vita privata. Ella fa gugent vacanzas da viagiar en il Tirol u da skis a Puntraschigna.

Plinavant posseda ella ina chasa da vacanzas en la Uckermark. Cumpareglià cun ils domicils da vacanzas pompus da Donald Trump u Wladimir Putin è sia chasa fitg simpla. Tenor Casper Selg ina chasa cun duas fanestras sura e duas sut ed in curtin enturn.

