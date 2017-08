Cumbat electoral è auter ch'en Svizra

... però questa giada, almain fin uss, er betg enorm interessants. Uschia l'analisa dal professer per politica d'Europa a l'universitad da Berna, Klaus Armingeon.

Il cumbat electoral en Germania pon ins cumparegliar cun quel en Svizra, cura che politichers e politicras cumbattan per in sez a Berna en il Cussegl naziunal. En Germania vai per in sez en il Bundestag a Berlin. Omadus cumbats èn tenor Klaus Armingeon plitost lungurus.

« I dat bain placats, i dat bain occurenzas, ma propi bler na capita betg. » Klaus Armingeon

professer per politica d'Europa

E tuttina n'èsi betg il medem. En Germania saja il cumbat in zic pli intensivs, vul dir dapli placats, dapli pleds da politichers e dapli occurenzas publicas. Il motiv n'è betg che la Germania è simplamain pli gronda, mabain ch'ella n'è betg ina democrazia directa sco la Svizra cun votaziuns dal pievel.

Uschia surdattan Tudestgas e Tudestgs mintgamai per quatter onns l'entira responsabladad da decider als parlamentaris a Berlin. Perquai s'engaschian ils politichers pli fitg ed er la glieud dettia dapli attenziun al cumbat electoral, uschia Klaus Armingeon.

Las differenzas mancan

Ch'il cumbat electoral 2017 n'è betg propi interessant ha in motiv principal. Las duas pli fermas partidas CDU ed SPD mainan dapi onns ensemen il pajais. Per il cumbat electoral emprovan ellas puspè da sa differenziar. Quai n'è però tut auter che simpel areguard il fatg ch'ellas han decidì communablamain ils ultims onns.

La CDU accentueschia in zic dapli la situaziun da la classa mesauna e la SPD quella dals pli paupers en la societad. Quai sajan però era gia las grondas differenzas, manegia il professer per politica d'Europa.

Tgi ri giu dals placats?

Perquai che las differenzas programmaticas mancan è il cumbat electoral plitost persunalisà. Quai vul dir en ils singuls districts electorals chatt'ins er fatschas da la regiun. Tudestgas e Tudestgs pon numnadamain dar duas vuschs, ina da quellas ad in candidat dal district che vegn lura elegì directamain en il parlament.

La segunda vusch va ad ina partida. Quellas èn impurtantas per las maioritads en il parlament. Ed uschia rian lur er principalmain Angela Merkel (CDU) e Martin Schulz (SPD), ils dus candidats per il post da chancelier giu dals placats. Las duas fermas partidas dastgan numnadamain proponer al parlament in candidat per il post da chancelier.

