Ils presidents e la presidenta da las partidas dals Verds e da la FDP èn sentupads per evaluar tratgs communabels. Quai mussa in post en las raits sozialas ch'els han publicà sincron il mardi notg.

Reacziuns da politichers svizzers sin las elecziuns

Il cusseglier dals chantuns Pirmin Bischof da l'Allianza dal Center n'è betg trumpà dal schlet resultat da la CDU/CSU. El resta optimistic, la Germania saja anc adina il pli impurtant partenari da la Svizra en l'UE ed el speria che quai restia uschè. La chanceliera Angela Merkel da la CDU saja adina stada ina fidabla partenaria.

Ma quai era il chancelier da la SPD Schröder era, ch'aveva ed ha bunas relaziuns cun la Svizra.

Per la cussegliera naziunala da la Partida socialdemocratica Celine Widmer sa legra pervi dal bun resultat da la SPD. In chancelier da la SPD saja era bun per las tractativas cun l'UE. Ella spera che l'UE vesia per exempel en il futur la posiziun dals partenaris sozials en Svizra «pli pauc critica».

Per la Partida populara svizra na saja il chanzelier Olaf Scholz betg ina buna opziun, di Albert Rösti.

Nus temain che la Svizra possia vegnir sut pressiun, spezialmain pertucant las taglias bassas.

Ma la fin finala quintian las stretgas relaziuns economicas e betg pleds politics. E là spera Rösti sin la paisa dals bundesland, sche la Germania s'exprimia memia critic envers la Svizra.

Laschet na vul betg ceder

La pli ferma partida en Germania è la SPD cun ses candidat Olaf Scholz che vegn sin 25,7%. La CDU/CSU sto magunar perditas e vegn anc sin 24,1%. Malgrà quest resultat, na vul il candidat da l'Union Armin Laschet betg ceder: El vul far discurs da sondagi davart ina nova regenza. Cun ils resultats na possia nagina partida esser segira da dastgar furmar ina regenza – sia CDU/CSU betg, ma er la SPD betg. Chancelier daventia quel che vegnia da stgaffir ina maioritad en il Bundestag. Laschet vuless empruvar quai ensemen cun ils Verds e la FDP, pia cun las medemas partidas sco la SPD.

Scholz gudogna – Laschet vul era daventar chancelier

Suenter las duas partidas grondas da SPD e CDU/CSU, èn ils Verds la terz ferma partida, suandà da la FDP e da la AfD. La partida Die Linke manchenta cun 4,9% bain la marca da 5% per esser represchentada en il parlament tudestg, ella resta dentant tuttina en il Bundestag – cunquai ch'ella ha defendì trais da ses tschintg mandats directs da fin qua.

«Jamaica» u «ampla»?

Decisivs en ils discurs da coaliziun, che giran il mument davos las culissas, èn ils Verds e da la FDP. Be cun ellas èsi pussaivel da furmar ina maioritad. Sco prim vulan quellas duas partidas uss discurrer ina cun l'autra. Actualmain stattan duas coaliziuns en il focus:

Jamaica: CDU/CSU (nair), Verds (verd) ed FDP (mellen). Quai è la coaliziun preferida dal schef da la partida da la FDP Christian Lindner. Dentant: Tar questa constellaziun na fiss la partida la pli ferma (SPD) betg part da la regenza.

Ampla: SPD (cotschen), FDP (mellen) ed ils Verds (verd). Là è la dumonda sche la FDP è pronta dad ir en questa coaliziun.

Jamaica u ampla? La dumonda da coaliziuns:

La finamira è d'avair per propi la regenza enfin Nadal per che la nova regenza po surpigliar la batgetta il cumenzament dal 2022.

55% dals Tudestgs e da las Tudestgas vulan ina coaliziun d'ampla. Quai mussa ina retschertga che infratest dimap ha fatg per ARD-Deutschland Trend. Tenor la retschertga prefereschan 33% ina coaliziun CDU/CSU, Verds e FDP.

Tge coaliziuns èn pussaivlas?

Cun cliccar sin las partidas giavischadas sa mussa tge maioritads che fissan pussaivlas ord vista matematica:

Che Olaf Scholz sco era Armin Laschet vulan surpigliar l'uffizi sco chancelier tudestg, han els accentuà gia la dumengia d'elecziuns:

Scholz: «Blers vulan ch'il proxim chancelier ha num Olaf Scholz»
Laschet: «Nus vulain ina regenza sut la direcziun da l'Union»
Baerbock: «Nus na pudain betg mo giubilar»

L'èra da nair va a fin

Tar las ultimas elecziuns dal 2017 ed era dal 2013 era mintgamai l'Union (CDU/CSU) la pli ferma partida en Germania, pia la partida dad Angela Merkel. Per l'emprima giada dapi 20 onns daventa la SPD la pli ferma partida da la Germania. Il resultat da questa elecziun è per la CDU/CSU il mender dapi l'onn 1949.