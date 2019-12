Maioritad absoluta per Tories – Schleppa per Labour

Ils conservativs dal primminister britannic Boris Johnson gudognan tar las elecziuns la maioritad absoluta dals sezs en il parlament.

La partida labourista sto quintar cun grondas perditas.

Jeremy Corbyn sa retira.

Tar las elecziuns en la Gronda Britannia datti ina clera victoria per ils conservativs dal primminister Boris Johnson. Tenor las calculaziuns approximativas vegn sia partida il mument sin radund 360 dals 650 sezs en il parlament. Quai che muntass in plus da 50 sezs – e la pli auta victoria dals Tories dapi passa 30 onns. La partida d'opposiziun Labour cun Jeremy Corbyn stat uschia avant ina pitra terrada.

Brexit tenor plan

La clera victoria da Boris Johnson lubescha uschia ad el da sortir cun la Gronda Britannia sco planisà da l'Uniun europeica la fin da schaner 2020. Il quint dal primminister d'instradar elecziuns anticipadas per survegnir in cler mandat per il Brexit è uschia reussì. I vegn spetgà che la chombra dals deputads approvescha uss tant pli spert la cunvegna da sortida. L'UE vul anc il venderdi sa cussegliar davart il resultat da l'elecziun.

Corbyn sa retira

Il candidat da l'opposiziun e schef da la partida da Labour, Jeremy Corbyn, ha gia declerà sia demissiun. El avess gugent vulì spustar la sortida ed anc ina giada negoziar cun l'UE. Il pievel avess uschia pudì vuschar davart in segund referendum.

RTR novitads 06:00