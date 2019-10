En cas ch’el vegni reelegì vul il primminister dal Canada, Justin Trudeau, augmentar ils debits dal pajais per finanziar sias empermischuns electoralas. Quai resultia dals plans che sia partida liberala ha preschentà la dumengia, rapportescha l'agentura da novitads SDA.

Tenor quels plans vul il primminister augmentar ils daivets per radund 7 milliardas francs sin radund 22 milliardas francs l’auter onn. Ils onns suenter vul el lura puspè reducir il deficit.

I sa tractia dad ina decisiun da gronda responsabladad per ils Canadais – ha argumentà il primminister. Tranter auter vul er sbassar las taglias e far dapli per il clima.

Il Canada elegia en trais emnas in nov parlament.

