En Svezia datti sco ch'i para ina cursa piz a cup per la maioritad en il parlament. Emprimas prognosas avevan dumengia saira l'emprim previs ina stgarsa maioritad per ils socialdemocrats da la primministra Magdalena Andersson. Entant mussa in'ulteriura retschertga da l'emettur statal SVT però ch'il champ conservativ da l'opposiziun da Ulf Kristersson maina cun ina pitschna maioritad. Quai suenter che 93% da las vuschs èn dumbradas ora. Cun in resultat final èsi però pir da quintar la mesemna.

Ils Reichstag da la Svezia ha a Stockholm 349 sezs. Per ina maioritad dovr'ins pia 175 mandats. Il champ dad Andersson ha avant l'elecziun gì ina maioritad minimala da 175 sezs e quest da Kristersson 174. Ma dumengia saira ha la retschertga da l'emettur statal SVT mussà exact il cuntrari. Kristersson ha gì 175 sezs e Andersson 174.

Socialdemocrats han dentant la maioritad da las partidas

Sch'ins guarda sin las partidas sco singulas è il resultat dentant pli cler. Ils socialdemocrats dad Andersson stattan ils pli ferms. Suenter ch'ins ha dumbrà 75% da las vuschs, eran els cun 30,4% ils pli ferms. Ils segunds eran ils democrats da la Svezia cun 20,7% e terz ils moderads da Kristersson cun 19%.