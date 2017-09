12 onns Angela Merkel – ina bilantscha

Dapi 12 onns è ella la pli pussanta dunna da l'Europa. Cun la Germania vai bain – ma è quai propi ses merit? Betg mo, manegia Casper Selg, l'anteriur correspundent dad SRF en Germania.

Che l'economia tudestga prosperescha e ch'i dat actualmain uschè paucs dischoccupads sco dapi decennis betg pli, quai è tenor Casper Selg cunzunt il merit da l'anteriur chancelier da la SPD, Gerhard Schröder.

Cun sia refurma «Agenda 2010» haja Schröder stgaffì las premissas necessarias. Tranter auter cun refurmar cumplettamain la segirada da dischoccupads ed er las cundiziuns che valan per interpresas, cura che quellas fan contracts. Entras quella refurma saja la Germania puspè daventada capabla da concurrer cun auters pajais. Qua n'haja Angela Merkel betg gì da far bler. Ma tar quai stettia ella er, uschia Casper Selg.

Il grond merit – cuntinuitad sur la via a mez

Angela Merkel ha guardà che quai che ses antecessur ha inizià, portia fritg, cunzunt en la politica internaziunala. La Germania è sa transfurmada sut ella dal pazient a la terra, economicamain la pli ferma en l'Europa.

« Nus avain be ina schanza sche quels 500 milliuns Europeans sa tegnan ensemen – quai è per ella la basa absoluta da tut. » Casper Selg

anteriur correpsundent dad SRF

Cun la historia dal Naziunalsocialissem davostiers saja il pensum da la chanceliera stà: chattar la via da mez tranter politica offensiva e defensiva per ch'ils auters pajais n'hajan betg l'impressiun ch'els vegnian inundads. Quai è tenor Casper Selg gartegià ad ella.

Mantegnì pussanza ma pers profil

Quai che pertutga la politica entaifer la Germania ha la chanceliera savens simplamain surpiglià posiziuns da ses adversaris en cumbats electorals, sch'ella ha vis che quellas funcziunan. Ella saja ina politicra opportunista e decidia mintgamai en favur da la chaussa, uschia l'anteriur correspundent dad SRF.

« Uschè ditg ch'els (CDU) han anc Angela Merkel, han els anc in tschert chit. Sche quel croda davent ston ins mirar tge che schabegia. » Casper Selg

anteriur correspundent dad SRF

Uschia ha ella era per part dà si posiziuns sontgas da sia partida CDU: P. ex. ha ella introducì la lètg per omosexuals, leva betg extrar da l'energia atomara, suenter Fukushima però tant pli spert euv. La CDU haja uschia pers ses profil e saja sa ruschnada da dretg en il center. En quest connex è critica tenor Casper Selg giustifitgada.

Betg adina in bun maun tar il persunal

L'anteriur minister da defensiun dad Angela Merkel ha dà giu l'onn 2011 ses post. Karl Theodor zu Guttenberg ha pers ses titel da docter pervi da plagiats en sia dissertaziun. Sinaquai è el sa retratgs da tut ses uffizis politics.

RR actualitad 12:00