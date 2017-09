Angela Merkel u Martin Schulz? I para clerischem

Tenor las ultimas prognosas ha Martin Schulz strusch schanzas sin il post da chancelier. Blers èn però anc indecis.

Las ultimas prognosas mussan ina clera victoria per la partida d'Angela Merkel, ils cristiandemocrats (CDU/CSU), quai cun bunamain 40% dallas vuschs. Ils socialdemocrats (SPD), la partida dal contrahent Martin Schulz vegniss sin 22 - 25% da las vuschs.

SPD: La segund'gronda, ma eba betg quella cun la majoritad

Uschia è la SPD bain la segund gronda partida e po trametter Martin Schulz en la cursa per il post sco chancelier. Il parlament ch'elegia la finala il chancelier ni la chanceliera vegn però cun questa maioritad da la CDU/CSU ad eleger per la quarta giada ad Angela Merkel.

Klaus Armingeon, professer per politica d'Europa prognostitgescha in'ulteriura terrada per ils socialdemocrats, sco gia tar las ultimas elecziuns il 2013.

Blers èn anc indecis

In segn da dumonda metta Klaus Armingeon però tar la volatilitad. Actualmain sajan be 30% dals Tudestgs e da las Tudestgas segirs tge partida ch'els elegian ed er ch'els elegian be ina suletta partida. Tschels 70% n'èn pia anc betg sa decidids.

Er sch'i fiss uschia teoreticamain anc pussaivel per Martin Schulz da volver tut, na crai il professer per politica d'Europa betg, che quai schabegia:

« Forsa ha anc insatgi in'idea fitg perderta en las centralas dal cumbat electoral a Berlin, co che quai pudess ir. Il mument na vesi però betg or uschia. » Klaus Armingeon

professer per politica d'Europa

Martin Schulz ha grev da perschuader

Per Klaus Armingeon datti plirs motivs daco che Martin Schulz ha grev da perschuader. L'economia marscha bain ed i ha actualmain uschè paucs dischoccupads sco dapi decennis betg pli en Germania.

Responsabla per quai è la regenza manada tant da la SPD, la partida da Martin Schulz sco er da la CDU / CSU, la partida dad Angela Merkel. Qua haja il nov candidat natiralmain grev da lantschar in cumbat electoral cun novs temas, uschia Klaus Armingeon.

Plinavant datti er strusch insatge nua che Martin Schulz pudess sa differenziar fermamain dad Angela Merkel, er perquai che las partidas han regì ils ultims onns sco gronda coaliziun. Il sulet tema nua ch'i dat anc discussiuns è la malgiustia en il sistem social. Quai ha Martin Schulz er nizzegià per ses bun, però er qua:

« ... Da l'autra vart ha la Germania in stadi da bainstar social bajegia or e stabil ch`è concepì dad omaduas partidas, tant da la SPD sco da la CDU e che nagina da las duas partidas na metta en dumonda. » Klaus Armingeon

professer per politica d'Europa

