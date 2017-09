CDU/CSU perda levamain sustegn

Bun duas emnas avant las elecziuns en Germania po la CDU/CSU quintar cun ina clera victoria. Quai malgrà che retschertgas mussan ina leva digren.

Tenor il trend da votaziun publitgà da la revista «Stern» e da l’emettur da televisiun RTL, ha la CDU/CSU pers in punct pertschient e vegn uss sin 37% da las vuschs. Quai è il pli bass nivel dapi quatter mais.

La SPD sco pli ferma partida da l’opposiziun vegniss tenor questa retschertga sin 23%, e la Sanestra gudogna in zic ed è tar 10%. La AfD da l’extrema dretga vegn sin 9%, ils Liberals ed ils Verds mintgamai sin 8%.

Ils dus candidats per l’uffizi da chancelier, Martin Schulz da la SPD e l’actuala chanceliera Angela Merkel, gudognan mintgamai in punct pertschient. Uschia avess Schulz actualmain in sustegn da 22%, e per Merkel sa decidessan 48%.

