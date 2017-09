Dischillusiun enstagl da luna da festa

En chasa communala ad Aachen han pliras tschient persunas persequità la saira d'elecziuns – gronda festa n'ha però nagin propi vulì far. La dischillusiun dals schlets resultats da la partida ferma en la regiun, la SPD e dal bun resultat da la dretga Afd ha dominà

En la gronda sala da la chasa communala istorica ad Aachen rebattevan be ils applaus or dals autpledaders ch'i ha dà a chaschun dals pleds dals exponents naziunals e ch'eran da vesair sin tendas grondas.

Uschiglio eran blers dischillusiunads e profundids en discussiuns cun lur vischins, pertge e daco ch'igl è vegnì uschè lunsch. L'anteriur president dal cussegl communal dad Aachen Jürgen Linden – el è stà 20 onns president ed è dapi 40 onns en l'SPD – el porta quai che vala per blers sin il punct:

« Il resultat è in desaster, in desaster ch'era da spetgar. » Jürgen Linden

anteriur president dal cussegl communal dad Aachen

Il pli fitg smatgava per blers la clera victoria da la dretga, la AfD. In um ha resumà quai uschia: El haja bunamain 70 onns ed el n'avess mai pensà che la «sosa brina» buglia anc ina giada uschè fitg e ch'el vesia anc quai en sia vita. Tut il rest saja in decisiun democratica ch'ins possia acceptar e sur da la quala ins possia er discussiunar.

Malgrà il desaster er in zic optimissem

Cun pensar in zic pli ditg han blers però er chattà in u l'auter aspect positiv vid questas elecziuns dal Bundestag. Aderents da la CDU han p. ex. chattà il motiv per far viva en il fatg che Angela Merkel resta ulteriurs quatter onns chanceliera.

Ma er liberals, verds e commembers dals socialdemocrats han exprimì l'avis ch'i saja er bun da far buna opposiziun, cunzunt cunter la AfD. Ma er la pussaivladad d'ina uschenumnada coaliziun da Giamaica han intgins beneventà: Verds, liberals e la CDU hajan il potenzial da far buna politica, uschia la conclusiun d'in indigen dad Aachen.

