Duas patrias: Svizra e Tudestga il medem mument

Celina Spescha è creschida si a Vuorz en Surselva, la segunda patria da la giuvna da 28 onns è però la metropola Berlin.

La colliaziun cun la citad principala da la Germania ha Celina Spescha gia da pitschna ensi. Igl è numnadamain la patria da sia mamma Katja e dal tat e da la tatta ch'els han adina puspè visità. Però il motiv per propi ir a viver a Berlin è stada la lavur. La giuvna, oriunda da Vuorz lavura en la branscha da communicaziun e per sia professiun haja ella simplamain vis ch'i dettia dapli pussaivladads a Berlin.

Far il spagat tranter la Svizra e la Germania

Il mintgadi na sa differenzieschia betg enorm fitg, uschia Celina Spescha. Tuttina emprova ella da mantegnair er l'emprima patria en ella, p. ex. cun leger cudeschs d'auturs Svizzers e sa participar a votaziuns ed elecziuns. Ma er durant la lavur guarda ella, da pudair far sche pussaivel tut ils telefons cun ils clients en Svizra – er per pudair duvrar las differentas linguas.

Directadad e toleranza plaschan

I saja propi insatge cool vi da Berlin. La glieud saja directa e tuttina vegnia mintgin acceptà sco el saja.

« Quai po esser in um che va cun ses high heels tras las vias e nagin mira ... e sch'el vul far quai, fa el quai e sch'insatgi ha insatge da dir, di el quai. » Celina Spescha

oriunda da Vuorz, viva e lavura uss a Berlin

Quella directadad sentian ins però er tar ils uffizis, cura ch'ins dovria insatge dal stadi. Là na sajan ils Tudestgs betg uschè curtaschaivels e servetschaivels sco ils Svizzers. Sch'i manchia insatge ubain insatge na saja betg correct, stoppian ins guardar sez. En quest connex avess Celina Spescha pli gugent la varianta svizra.

Capuns, maluns, famiglia e ruaus mancan

Las tratgas indigenas dal Grischun sco er ils parents e collegas mancan mintgatant a la giuvna da 28 onns. Ed almain uschè fitg sa legria ella mintgamai sin il ruaus ed il sulegl a chasa en curtin a Vuorz – nagina glieud, naginas sirenas. Cunzunt l'enviern saja gia stgir la saira da las 16:00 a Berlin.

Tuttina, Celina Spescha è loscha d'avair bajegià si ina nova vita en la metropola. Ella giess immediat puspè, na sclauda però er betg da insacura puspè turnar en Svizra.

RR actualitad 11:00