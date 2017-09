«El è adina restà il Martin...»

Quai di Robert Mickartz ch'è dapi 18 onns il coiffeur da Martin Schulz. E malgrà la carriera è el in fidaivel client.

Sco president dal parlament da l'Uniun europeica ma er sco candidat per il post da chancelier è Martin Schulz adina da viadi. Ins pudess pensar ch'i restia lura pli pauc temp per vegnir tar il coiffeur da fidanza, ma igl è il cuntrari di Robert Mickartz: «Pli baud vegniva el mintga quatter emnas, uss dapi ch'el è anc pli savens en la publicitad vegn el mintga duas emnas fin mintga emna... »

Betg sa midà, mabain restà cun ils pes giun plaun

Tenor il coiffeur ch'è dapi 25 onns a Würselen na saja Martin Schulz betg il tip che haja da basegns da sa dar auter che quai ch'el è. Privat saja el propi ruassaivel, curtaschaivel, directs ma er in tip d'umor e cun ils pes giun plaun. Quai chaschuna lu magari er situaziuns spezialas. Per. ex. cura che Martin Schulz è in zic avant il termin, spetgia el sco tut ils auter clients era a l'entrada dal salun.

« In um da stadi ch'è atgnamain da viadi sin l'entir mund sesa er pulit sper la tatta veglia per uschè dir e quels han schizunt anc fatg sgnoccas. » Robert Mickartz

coiffeur da Martin Schulz

Entaifer ils 18 onns ch'els s'enconuschian saja la relaziun bain vegnida fitg persunala, ma adina restada ina relaziun da fatschenta. Uschia sajan els s'entupads be ina giada en ambient privat, ma er qua gieva quai per tagliar ils chavels e frisar la barba tar Martin Schulz a chasa. La saira è però sa sviluppada tar ina saira da buna cumpagnia fin suenter mesanotg tar in bun magiel vin.

Robert Mickarz è bain loschs d'avair in client uschè prominent. El na vul betg pender quai vid il zain grond, ma in zic haja er el profità da l'entir travasch enturn Martin Schulz.

RR actualitad 15:00