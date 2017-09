Grev stan per Giamaica

La coaliziun mumentan la pli probabla en Germania è Giamaica. Pia CDU/CSU, FDP e Die Grünen. Dentant èsi pussaivel da chattar in consens tranter trais partidas cun trais opiniuns? Igl è grev.

Durant il cumbat electoral han ils verds gì cun nagin’autra partida dapli charplina che cun la FDP. Il top candidat dals verds, Cem Özdemir ha durant il cumbat electoral perfin ditg, ch’el na vesia betg co sia partida pudess vegnir ensemen cun ils liberals, pia la FDP.

Vitiers vegn che omaduas partidas, schebain Die Grünen sco era la FDP, han communitgà suenter las elecziuns, ch’ellas sajan prontas per discurs da coaliziun, dentant betg sut mintga cundiziun. Vul dir, tscherts puncts da basa na stattan simplamain betg a discussiun (rote Linie). Per exempel la FDP stat per ina promoziun d’economia er sin donn e cust da l’ambient. Quai vegn per ils verds betg en dumonda. Tut ensemen betg bunas premissas per contractivas da coaliziun.

Autras pussaivladads da coaliziun

CDU/CSU

La CDU/CSU ha ordavant ditg ch’ella na vegnia betg a lavurar ensemen cun la partida Die Linke e la extrema dretga AfD. Per chattar ina maioritad resta pia sulet ina coaliziun cun ils verds e la FDP (Giamaica). Era pussaivel fiss ina pitschna coaliziun, senza maioritad, sulet cun FDP u ils verds. Quai hai dentant anc mai dà en l’istorgia da la politica tudestga.

SPD

Martin Schulz ha, suenter l’annunzia dals resultats dumengia saira, communitgà che la SPD giaja en l’opposiziun. Vul dir, na stettia betg a disposiziun per ina coaliziun. Ils social democrats han confermà quai in di pli tard anc ina giada.

Die Grünen/FDP

Omaduas partidas han cumbattì ferm in l’auter durant il cumbat electoral. Die Grünen sco era ils liberals han durant il cumbat electoral ditg, ch’els na sappian betg metter avant ina coaliziun Giamaica, dentant ina coaliziun separada cun CDU/CSU. Damai ch’ina coaliziun separada (coaliziun pitschna) na chatta betg ina maioritad è quai grev da s'imaginar. Per quest motiv han omaduas partidas, suenter l’annunzia dal resultat dumengia saira, communitgà, ch’els sajan pronts per discussiuns da coaliziun, dentant betg per tut pretsch. Uschè u uschia sto anc la basa da las partidas decider, sch’ellas vulan far part a discussiuns da coaliziun u betg.

