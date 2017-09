La CDU/CSU è a la testa

L'AfD vegniss la terz ferma partida dal Bundestag.

La Alternative für Deutschland (AfD) fiss tenor emprimas calculaziuns da l'ARD la terz ferma partida en il Bundestag. Uschia dumogna la partida da la dretga per l'emprima giada en il parlament federal da la Germania. Cun quai avess ella fatg in plus da 8,5% cumpareglià cun las davosas elecziuns.

Era la FDP fiss tenor las emprimas calculaziuns da return en il Bundestag. Quai cun 10,4% da las vuschs. Per vegnir en il parlament dovri almain 5%.

Ils favurits da la CDU/CSU èn anc adina ferm ordavant, han dentant pers passa 8% cumpareglià cun l'ultima elecziun.

