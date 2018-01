La coaliziun gronda vegn

362 politichers han ditg «gea» a discurs concrets da coaliziun cun la CDU/CSU. Il chau da la partida enturn Martin Schulz ha pudì persvader la maioritad da sia glieud. 279 commembers han vuschà da na, ina persuna sa ha abstegnì da la vusch.

Il pli impurtant en curt

L'SPD ha ditg da «gea» tar a las tractativas da coaliziun cun la CDU/CSU. 362 «gea», 279 «na», ina abstinenza.

Las dus partidas vegnan el il proxim temp a discurrer sur da la coaliziun. Là decidan els, tge puncts politics ch'els vulan persequitar e sco che la nova regenza vegn a vesair ora.

Surtut ils giuvens en l'SPD han crititgà las discussiuns cun la CDU. En ina «GroKo» giaja la SPD sut. Vinavant perdia la partida blers simpatisants cun quai ch'els vulevan ir en l'opposiziun e betg en la regenza.

Blera reclama...

Radund 600 delegadas e delegads da 16 uniuns localas da l'SPD èn vegnids ensemen a Bonn per decider sch'els vulan far ina coaliziun cun l'uniun CDU/CSU. A l'entschatta da la sesida han il president da l'SPD Martin Schulz, Malu Dreyer (vicepresidenta da l'SPD) e Michael Groschek (president da la secziun Rain dal Nord-Vestfalia) tegnì in pled. Els han tuts fatg reclama per la coaliziun.

« I fiss negligent da betg nizzegiar questa schanza. » Martin Schulz

President da la SPD

Tenor els saja la coaliziun la schanza per l'SPD. En il rapport da sondagi sajan divers puncts centrals da l'SPD. Meglieraziuns tar l'agid social, nagina fixa limita tar migrants o il scumond dad exportar armas en il la guerra dal Jemen.

... e gronda resistenza

Durant la discussiun suenter ils pleds han divers delegads e delegadas preschentà lur punct da vista. Surtut ils pli giuvens èn cunter ina coaliziun. Els na vulessan betg esser il plan d'urgenza da la CDU. Vinavant na vulessan els betg surlaschar l'opposiziun be a la partida dretga AFD.

« Sche nus fissan ina ustaria, lu pudessan nus dir, che la CDU metta dapi onns a quint tar nus. La quittanza è uschè lung! » Kevin Kühnert

JUSO-Schef e cunter «GroKo»

Sche la SPD giess en la regenza rumpessan els la confidenza da blers votants,. cun quai ch'els vulevan atgnamain ir en l'opposiziun e betg en la regenza.

RR novitads 17:00