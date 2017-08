Martin Schulz: 40 onns politicher – ma tge ha el cuntanschì?

Dapi passa 40 onns politisescha el per la SPD, dal president communal fin tar il president dal parlament da l'UE. Er sch'i n'è betg andina bain vesibel per tuts ha Martin Schulz gì impurtantas funcziuns.

El ha fatg carriera politica, dal president communal tar il president dal parlament da l'Uniun europeica e candidat per il post dal chancelier Tudestg. Ina carriera che ha cumenzà suenter il punct il pli bass en sia vita: Suenter ch'el ha smess il gimnasi ed è stà alcoholicher. Quai ha midà la tenuta da Martin Schulz ed el ha dapi lura cumbattì cun tutta forza per sias finamiras. Grazia a qualitads sco ina clera lingia, cleras finamiras e perseveranza ha el cuntanschì pass per pass in uffizi pli aut che l'auter.

«Trair ina bilantscha è grev»

Quai di Adrian Arnold, il correspundent da SRF a Berlin. In project concret ch'ins possia attribuir a Martin Schulz na dettia numnadamain betg. Tuttina è sia rolla en il parlament da l'UE tenor Adrian Arnold stada clera:

El ha tegnì ensemen l'uniun durant ils temps da crisa (Euro, Fugitivs, Grezia...).

El è stà in dals emprims politichers d'Europa che ha gì ina clera lingia envers la Tirchia ed è s'exprimì avertamain encunter il president Recep Tayyip Erdogan.

El ha adina tegnì encunter als populists / naziunalists da la dretga.

Gronds sbagls n'haja Martin Schulz betg fatg sin sia via politica. I ha sulettamain dà ina inquisiziun cunter el en il parlament d'Europa. El duai avair pajà persunas per servetschs ch'ellas n'han betg fatg e quai or da la cassa da l'UE. Propi uffiziala n'è l'inquisiziun però mai daventada.

In tschert maletg dad el è però restà tar ina buna part da la glieud. Il maletg da quel ch'è lunsch davent, il funcziunari e birocrat da Brüssel. U sco Adrian Arnold di:

« El è per blers in 'EU-Apparatschik', in che s'ha laschà ir bain en il parlament da la UE, en il circul da funcziunaris a Brüssel. » Adrian Arnold

correspundent dad SRF

«... ins sa puspè per tge che la SPD en Germania stat.»

Tenor Adrian Arnold èsi gartegià a Martin Schulz da puspè unir la SPD dapi ch'el stat a la testa. El haja puspè stgaffì in bloc che sa tegnia ensemen. Quai cun metter danovamain en il center il tema principal dals socialdemocrats, la giustia sociala. Quai saja ses grond merit da l'ultim mez onn.

