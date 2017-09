Martin Schulz ha bler simpatia e sustegn a Würselen, ma...

La gronda fevra per Martin Schulz na para betg da reger en sia patria en il vest da la Germania. Igl è plitost ruassaivel en vista a la dumengia d'elecziuns. Ma ha la SPD e cun quai Martin Schulz las vuschs dals da Würselen sin segir u be las simpatias?

In motiv ch'i para plitost ruassaivel sin las vias da Würselen, quai che pertutga las elecziuns descriva in um che fa ina spassegiada cun sia dunna uschia:

« L'entschatta regiva euforia cura che Martin Schulz è vegni candidat per il post da chancelier, ma insaco han lura cuntegns e temas mancà... » Indigen

In ulteriur pussaivel motiv per la ruassaivladad quai che pertutga las elecziuns: Ils blers paran gia dad avair decidì a tgi dar la vusch. Ma tgi survegn ellas, la SPD ed uschia Martin Schulz, malgrà che l'euforia è passada? Ina dunna avant la butia da victualias manegia betg. Tenor ella na tegnian ils da Würselen betg uschè bler da ses candidat. Ed ina dunna pli passada agiunta che Martin Schulz na saja insumma betg simpatic ad ella.

Tut auter ina mamma ed ina figlia ch`èn gist vegnidas ord in'ustaria. Ellas sustegnan ord persvasiun Martin Schulz:

« Ch'insatgi che nus enconuschain... er sco anteriur president communal... pudess cundecider en la politica naziunala e represchentar nus è per nus ina schanza ch'i dat be darar. » Mamma e figlia da Würselen

Ed er auters han exprimì il sustegn per il vischin. Blers cunzunt per Martin Schulz sco persuna e sco indigen, sco anteriur president communal. El saja anc adina fitg savens en la regiun, sa participeschia a diversas uniuns e saja restà tar sias ragischs. Malgrà ses engaschi a Brüssel sco politicher d'Europa ed uss sco candidat per il post da chancelier. Quai schazegian blers. Sch'i va però per il sustegn politic, per eleger la SPD ed uschia Martin Schulz tar las elecziuns naziunalas na chattan blers betg pli uschè clers pleds.

