Martin Schulz - vendider da cudeschs e parlamentari d'Europa

Sia via - cun ina gronda storta - dal giuven senza matura al president dal parlament d'Europa.

Martin Schulz è creschì si en in pitschen vitg en il vest da la Germania, betg lunsch davent dad Aachen en il vest da la Germania, al cunfin cun la Belgia. Ses bab era policist e cun tschintg fragliuns na tutgava sia famiglia betg tar ils bainstants.

Nagina matura e problems d'alcohol

Sco giuven ha Martin Schulz smess il gimnasi ed uschia betg fatg la matura, u l'abitur sco ella vegn numnada en Germania. Da quest temp è el ultra da quai daventà dependent da l'alcohol. El è però gia entrà cun 19 onns en la SPD e s'engaschà tar ils giuvens socialists.

Suenter ch'el è stà in temp senza lavur han sias experientschas però midà sia tenuta. El ha fatg l'emprendissadi sco vendider da cudeschs e suenter er gì atgnas fatschentas. Dapi lura cumbatta el cun tutta forza per sias finamiras. Ed igl è ì be pli ensi per el:

cun 31 onns il pli giuven president communal da Nordrhein-Westfahlen a Würselen

vegnì elegì en il parlament da la Uniun europeica l'onn 1994

stà president dal parlament da l'UE dal 2012 fin il 2017

Sias ragischs e sia istorgia na snega l'um da 61 onn betg. Anzi el emprova da nizzegiar quella. El menziunia adina puspè il passà per mussar a la glieud ch'el saja in dad els, er be in uman, di Adrian Arnold, il correspundent dad SRF a Berlin.

Discurra sis differents linguatgs

Tenor rapports da medias discurra Martin Schulz dasper Tudestg er anc fitg bain talian, englais, ollandais, spagnol e franzos.

Malgrà ch'el saja in fitg bun retoricher na saja el betg uschè suveran sco Angela Merkel, manegia il correspundent dad SRF, Adrian Arnold. Martin Schulz po reagir magari furius. Quai hajan er anteriurs cumpogns da viadi, confermà. Plinavant saja el er plitost in che attatgeschia e betg il strateg pragmatic.

Privat è be pauc enconuschent

Sco Angela Merkel ed er auters prominents tradescha er Martin Schulz be fitg pauc da sia vita privata. Quai ha in simpel motiv:

« En Germania na respectan cunzunt las medias da boulevard savens betg la sfera privata... » Adrian Arnold

correspundent dad SRF a Berlin

In u l'auter detagl ha tuttina chattà la via en la publicitad: Martin Schulz è catolic, maridà cun ina architecta da cuntrada ed ha dus uffants creschids. Sia famiglia menziuna el adina puspè en ses pleds, dapli na tradescha el però betg.

Er enconuschent è che Martin Schulz è in grond fan da ballape. Pli baud ha el er giugà sez fin ch'el ha stuì smetter pervi d'ina blessura dal schanugl. El è però fin oz cussegliader dal 1. FC Cologna.

