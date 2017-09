Merkel u Schulz – er mamma e figlia han magari differents avis

Katja Spescha, la mamma ha chattà ses cletg avant passa 30 onns en Svizra. Cuntrari la figlia Celina, ella viva e lavura dapi trais onns e mez en la patria da sia mamma. Ed er las opiniuns politicas divergeschan.

Per la mamma Katja dovri ina midada. Tenor ella è l'èra d'Angela Merkel a fin, duvrada si. Il motiv principal: Tenor ella perdia la chanceliera il contact cun il pievel. Ella mettia be pli paisa sin contractivas economicas ed haja tralaschà il sistem social. Cunzunt na constat la relaziun betg per ella da quai ch'ins paja en, tar quai ch'ins survegn en cas da basegn:

« I va a perder bler probablamain en la birocrazia. Là stuessan ins surlavurar inqual chaussa per ch'ils daners vegnissan propi tar la glieud. » Katja Spescha

oriunda da Berlin, dapi 34 onns en Svizra

La figlia Celina Spescha a Berlin metta actualmain autras prioritads, sco ella di sezza. Probabel er perquai ch'ella n'enconuscha betg uschè bain tut quai ch'è currì e passà ils ultims 12 onns sut Angela Merkel.

« Jau fiss plitost per la dunna Merkel, l'emprim punct natiralmain perquai ch'ella è ina dunna. Igl è fitg cool d'avair ina dunna uschè pussanta ... » Celina Spescha

oriunda da Vuorz, viva e lavura a Berlin

Martin Schulz n'è per omaduas nagin'alternativa

Tant figlia sco mamma na vesan betg propi in'alternativa en il candidat dalla SPD. Quai malgrà che la mamma Katja Spescha sustegn uschiglio ils socialdemocrats. Per ella mancan ils chaus caracteristics sco Willy Brandt u Helmut Schmidt. La feglia Celina vesa cunzunt in dischavantatg per la stabilitad sch'ina nova persuna vegniss chancelier ubain chanceliera. Angela Merkel haja ina posiziun ed enconuschia tut.

La figlia Celina Spescha che dastga eleger vegn probabel a dar sia vusch a la CDU/CSU e cunquai ad Angela Merkel. La mamma Katja ponderass da provocar in zic sch'ella dastgass eleger. Ella dess la vusch tut tenor a la sanestra. La finala na vegnissan era quels betg a far tut fallà e sajan er els liads vid reglas e dependents da l'economia, di Katja Spescha cun in surrir.

