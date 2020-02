Elecziuns regiunalas en il Bundesland Hamburg en Germania: La coaliziun en uffizi cotschen-verda ha pudì defender la maioritad. Quai mussan calculaziuns approximativas da ARD e ZDF.

Malgrà ch’ils socialdemocrats han pers vuschs restan els la pli ferma partida. Tenor las calculaziuns van 39% (2015: 45,6%) da las vuschs a la SPD. Sin posiziun dus cun var 24% suondan ils Verds. Els han pudì redublar lur vuschs (2015: 12,3%). Pers vuschs ha ils cristiandemocrats cun 11,2% (2015: 15,9%). Stgars dumogna la partida extremista da dretga AfD cun 5,3% (2015: 6,1%) e la FDP cun 5,0% (2015: 7,4%) cartaivlamain puspè en il parlament da Hamburg.

Tenor ina retschertga da la gruppa da perscrutaziun elecziuns per il ZDF giavischan 61% dals abitants da Hamburg vinavant ina regenza cotschen-verda. Quai saja ina cifra ordvart auta per ina regenza en uffizi. Cun il resultat definitiv pon ins quintar enfin glindesdi saira. Sco Berlin è er Hamburg in agen «Bundesland».

