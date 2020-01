Il schef da l'opposiziun en l'Italia Matteo Salvini ha pers cun sia Lega dretga in'impurtanta elecziun regiunala en l'Italia. La terrada en la Emilia-Romagna procura per in zic spazi da trair flad a la regenza a Roma ch'è sut squitsch.

Terrada per Matteo Salvini e sia Lega

En la Emilia-Romagna ha la candidata da la Lega Lucia Borgonzoni tratg la curta cunter il candidat dals socialdemocrats Stefano Bonaccini. Borgonzoni vegn suenter che tut las vuschs èn dumbradas sin 43,6 pertschient, Bonaccini ch'era gia fin uss president regiunal vegn sin 51,4 pertschient. La gruppaziun Cinque Stelle perda tutt'impurtanza cun far 3,4 pertschient.

Las elecziuns en la regiun han valì sco test impurtant per la regenza a Roma che consista dal Moviment Cinque Stelle e dals socialdemocrats, damai che la Emilia-Romagna è tipicamain en mauns sanesters. Da perder questa regiun a la Lega fiss stà in grev culp per la regenza dal primminister Giuseppe Conte – ed avess fatg anc pli flaivla la coaliziun malvesida.

Grevas schleppas

La coaliziun da socialdemocrats e stailas regia dapi il settember 2019. Las duas partidas eran sa messas ensemen suenter ch'il minister da l'intern da lura, Salvini, aveva sistì la coaliziun anteriura cun il Moviment da 5 stailas. Omaduas partidas han da cumbatter dispitas internas e schlettas cifras tar enquistas. Tar pliras elecziuns regiunalas han els gì grevas schleppas. Tar las elecziuns dal parlament il 2018 aveva il Moviment da 5 stailas anc survegnì 33% da las vuschs.

Cun 67% da la populaziun ch'è sa participada a l'elecziun è la quota prest dubel uschè auta sco tar l'ultima elecziun. Da questa regiun deriva er il moviment da sardinas che cumbatta pleds instigants da la dretga.

Legenda: Il moviment da sardinas cumbatta pleds instigants da la dretga. Keystone

Tagesschau dal mezdi 27.01.2020:

RTR novitads 15:00