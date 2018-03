Elecziuns Russia - Wladimir Putin per la quarta

«In ferm president, in ferm pajais» – quai il slogan d'elecziun da Wladimir Putin. Dapi 18 onns ha el la pussanza en Russia. L'emprim sco president, tranter 2008 e 2012 sco primminister. Ussa vul Putin vegnir reelegì per la quarta giada sco president. Ch'el resta regent da la Russia e vegn reelegì è incontestà. Quai conferma era David Nauer, correspundent da radio SRF a Moskau. La dumonda che sa tschentia: Survegn Wladimir Putin 60, 70 ni anc dapli pertschient da las vuschs?

Cuntracandidats senza schanza

Set cuntracandidats ha Putin, sis umens ed ina dunna. Quels sajan absolutamain nagina concurrenza per el. Per gliez procurian Putin ed il Kreml dapi decennis. Nagina partida, nagin politicher haja la minima schanza da sa profilar e survegnir ina plattafurma per sa sviluppar en Russia.

E cun quella constellaziun, cun quest sistem autoritar, nua ch'ina persuna haja tutta pussanza, na saja l'elecziun dal president n'era betg in'elecziun democrata, uschia il correspundent da radio SRF David Nauer.

