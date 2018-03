"In ferm president, in ferm pajais". Quai il slogan d'elecziun da Wladmir Putin. Dapi 18 onns ha el la pussanza en Russia. L'emprim sco president, tranter 2008 e 2012 sco primminister. Uss vul Putin vegnir reelegì per la quarta giada sco president. Ch'el resta regent da la Russia e vegn reelegi è incontestà. Quai conferma era David Nauer, correspondent da radio SRF a Moskau. La dumonda che sa tschentia. Survegn Wladmir Putin 60, 70 ni anc dapli per tschient da las vuschs.

Cuntercandidats senza schanza

7 cuntercandidats ha Putin, 6 umens ed 1 dunna. Quels sajan absolut nagina concurrenza per el. Per gliez procurian Putin ed il Kreml dapi decennis. Nagina partida, nagin politicher ha la minima schanza da sa profilar e survegnir ina plattafurma per sa sviluppar en Russia. E cun quella constellaziun, cun quest sistem autoritar, nua ch'ina persuna haja tutta pussanza na saja l'elecziun dal president era betg in'elecziun democrata, uschia il correspondent da radio SRF David Nauer.