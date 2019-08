A l'ala sanestra dals democrats tutga Bernie Sanders. L'um da 77 onns ha pers il 2016 las elecziuns preliminaras cunter Hillary Clinton. Ina da sias finamiras è tranter auter dad introducir «Medicare for All». L'assicuranza da malsauns fundamentala duess uschia vegnir finanziada per la pli gronda part dal stadi. Da porscher be pli servetschs supplementars fiss alura l'incumbensa da las cassas privatas. Gist quai era in punct dispitaivel che ha chaschunà discussiuns. Ils candidats democratics plitost moderads èn encunter questa midada. Tala saja memia radicala.

Elizabeth Warren - concurrenta da Sanders

Sco concurrenta directa da Bernie Sanders vegn savens numnada Elizabeth Warren. Era ella fa ina politica economica sanestra e sa stenta oravant tut per electurs economicamain plitost flaivels. Tut en tut sa mussa la partida democratica dividida en las duas alas radical- u moderà-sanestras.

Joe Biden - attatgà da tuttas varts

En il center da la segunda debatta è stà l'anteriur vicepresident Joe Biden. Tenor las retschertgas valeva el sco favurit. En la debatta è el vegnì attatgà da tuttas varts. Per exempel ha il burgamester da la citad da New York, Bill di Blasio, rinfatschà ad el l'expulsiun da massas d'immigrants illegals en il temp da l'administraziun Barack Obama.

Showdown da Biden vs. Kamala Harris

Tar confruntaziuns esì era vegni cun la candidata Kamala Harris. Gia en l'emprima runda da debattas aveva ella fatg la reproscha che Joe Biden na saja betg avunda sensibels quai che pertucchia la tematica dal rassissem. Quai sin basa da remartgas che tal duai avair fatg davart la collavuraziun cun politichers che valan sco rassistics.

