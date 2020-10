Anita Turner (62) da Texas, Maria Luisa Ardini-Fontana (89) da California e Claudius Vincenz (60) da Michigan èn trais Rumantschs che vivan dapi decennis en l'America. Ed els han in patratgar zunt different davart la politica americana.

Anita Turner (Texas)

62 onns

oriunda da Trun

dapi il 1983 en ils Stadis Unids

La dunna ch'è oriunda da Trun abita dapi 37 onns en ils Stadis Unids. Ella è maridada cun in Texan ed abitescha en la chapitala dad Austin. Avant quatter onns ha Anita Turner dastgà vuschar per l'emprima giada ed ella ha dà la vusch a Donald Trump. Er quest onn na datti nagina discussiun a tgi che sia vusch va.

Jau dun puspè mia vusch a Donald Trump

Anita Turner n'è betg in fan dal president american. Tenor la dunna da 62 onns saja Trump dentant in president che guardia per il bainstar dal pajais. La Sursilvana menziuna ch'els pajan pli pauca taglia dapi ch'il republican è a la testa dals Stadis Unids. Plinavant haja ella bler dapli fidanza en Trump ed ils conservativs quai che pertutgia l'economia. Cun il candidat democrat sa ella cumenzar nagut. «El faschess meglier dad ir plaunsieu en pensiun».

Maria Luisa Ardini-Fontana (California)

89 onns

oriunda da Cumbel

dapi il 1962 en ils Stadis Unids

La Lumneziana abita dapi var 50 onns en l'America. Quai a Pleasant Hill, datiers da San Francisco, ina regiun ch'è cleramain democratica. Uschia va sia vusch er a Joe Biden. Per la dunna dad 89 onns n'è quai nagina dumonda. Gia avant quatter onns ha ella dà sia vusch a la candidata democratica, Hillary Clinton. Sch'ella discurra da Donald Trump vegn ella tut vilada.

El n'è betg perdert, el sa pauc e di manzegnas mintga di.

Quai che vilenta spezialmain Maria Luisa Ardini-Fontana vid il president en uffizi, è il fatg ch'el haja insumma nagina empatia per concarstgauns. Quai sa mussia uss durant la crisa da corona u er durant ils incendis a California ils ultims mais.

Joe Biden saja gist il cuntrari. Ina persuna cun respect e manieras. El fissi bain in vegl president, dentant segir in bler meglier che Trump.

Claudius Vincenz (Michigan)

60 onns

oriund d'Andiast

dapi il 1984 en ils Stadis Unids

Ann Arbor è il dachasa da l'um ch'è dapi var 35 onns en ils Stadis Unids. En la citad da students lavura el a l'universitad sco biochemicher. La citad saja fitg liberala e perquai èsi per el cler: «Jau dun la vusch a Biden».

Per Claudius Vincenz èn ils Stadis Unids sa midads ils ultims quatter onns. Il pajais era gia avant dividì, questa forsch saja entras Trump dentant vegnida anc pli gronda. Il pensar en las citads a Michigan sco Detroit u Ann Arbor saja in tut auter che or sin la terra. Saja quai pertutgant il coronavirus, il rassissem u er la midada dal clima.

Il pajais dovra ina perioda da vegnir ensemen. Perquai fiss Biden il dretg president.

Davart Donald Trump na sa Claudius Vincenz betg discurrer positiv. Sia lavur ils ultims quatter onns descriva el perfin sco «catastrofala». El mettia nagina paisa sin la democrazia. Perquai spera l'um d'Andiast ch'il temp da Donald Trump en Chas'Alva va a fin.