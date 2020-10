Las retschertgas naziunalas da las ultimas emnas discurran cleramain per il democrat Joe Biden. El maina cun fin 10% avantatg sin Donald Trump. Pia, clera chaussa?

Questas retschertgas èn mo per part relevantas.

Quai ha da far cun il sistem d'eleger american. En mintga stadi federativ vegn elegì individualmain. Avant quatter onns ha Hillary Clinton survegnì dapli vuschs che Donald Trump, ma la cursa ha tuttina il milliardari fatg. Impurtant èsi perquai da gudagnar ils uschenumnads «Swing States». Quai èn ils stadis che n'elegian betg cleramain democratic e betg cleramain republican. Quei èn per exempel Pennsylvania, Ohio u Florida.

Donald Trump – il president sco nagin auter

Donald Trump ha manà ils Stadis Unids sco betg in president avant el. El saja stà ils ultims onns in president consequent, di Peter Düggeli, correspundent da SRF a Washington. El è suandà a ses slogan «America first».

Donald rump, in president che ha empruvà da cuntanscher sias finamiras ch'el haja mess avant quatter onns. L'um da 74 onns ha mussà sias qualitads sco um da fatschenta.

El ha sbassà la taglia, spezialmain per interpresas e glieud ritga.

Persvas ses electurs ha Donald Trump er cun sia politica exteriura. Uschia è el extrà da la cunvegna atomara cun l'Iran u er da la cunvegna da Paris davart il clima.

Legenda: Donald Trump Il republican da 74 onns vul restar quatter ulteriurs onns al timun dals Stadis Unids. Keystone

Dà en egl durant la perioda d'uffizi è dentant er ses agir e ses da far. In bun exempel è la crisa da corona. Er suenter che Trump saja stà infectà cun il virus, n'haja el betg prendì pli serius quel, di Peter Düggeli. Durant ils ultims onns haja Trump er manchentà d'unir il pajais. El saja stà davent da l'entschatta il president che haja simplamain politisà per l'atgna basa e betg per l'entir pajais american.

Joe Biden – la veglia vulp

Il democrat n'è betg da cumparegliar cun il president en uffizi. Joe Biden politisescha quasi sia entira vita. Dal 1973 enfin il 2009 è el stà en il senat american, silsuenter il vice-president da Barack Obama. El è, per uschè dir, ina veglia vulp en la politica americana.

In politicher rutinà ha stuì viver cun pliras tragedias persunalas. El ha pers sia dunna ed ina figlia en ils onns 70 tar in accident dad auto. In figl è mort il 2015 vid in tumor en il tscharvè.

El è in politicher empatic che sa colliar cun persunas che han sez er gì da cumbatter cun tragedias.

Joe Biden è ina persuna che tschertga savens il consens. El sa vendia er sco persuna che sappia puspè unir ils Stadis Unids. Peter Düggeli è dentant sceptic ch'el chatta era cumpromiss cun ils republicans tar temas impurtants sco la midada dal clima u la paja minimala. Plinavant saja in fatg che ina gronda part dals democrats na vul betg pli cumpromiss.

Legenda: Joe Biden Cun 77 onns vul il democrat stgatschar Donald Trump ord Chas'Alva. Keystone

In punct da discussiun tar Joe Biden è savens la vegliadetgna. Sch'el daventa president, ha el 78 onns cura ch'el surpiglia l'uffizi. Il democrat saja enconuschent ch'el scumbiglia magari cifras u ch'el sto magari studegiar in mument avant che dar resposta. Quai n'haja dentant betg be da far cun la vegliadetgna, di il correspundent dad SRF. Sco uffant balbegiava Joe Biden, uschia ch'el è atgnamain mai stà predestinà da far ina carriera politica.