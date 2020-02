Suenter ils 14 da Buttigieg ed ils 12 delegads per Sanders survegn Elizabeth Warren anc otg delegads, l'anteriur vicepresident Joe Biden survegn sis ed Amy Klobucha survegn in delegà. Els tuts speran da vegnir nominads la stad per pudair daventar presidenta u president il november 2020.

Las medias en ils Stadis Unids, han evità da numnar in victur da questa pre-elecziun. Quai pervi d'ina panna che ha chaschunà problems tar la surdada da datas, perquai pudessi avair dà sbagls. Ils candidats han temp fin questa saira d'inoltrar ina dumonda per laschar examinar il resultat.

Emprima pre-elecziun ha effect da signal

Suenter las pre-elecziuns che van fin en il zercladur, elegian ils delegads dals republicans e democrats la stad lur candidat per las elecziuns dal presidi. En questa cursa trametta Iowa be in pitschen dumber da delegads. L'emprima pre-elecziuns ha dentant tenor experientschas passadas in grond effect da signal. Mardi vegn elegì a New Hampshire.

