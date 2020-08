Joe Biden ha acceptà sia nominaziun dals democrats sco candidat per il presidi dals Stadis Unids. Uschia è Biden uffizialmain l'adversari da Donald Trump, il president republican en uffizi. El vegnia ad esser in president da tut ils Americans e betg be da quels ch'elegian el, ha empermess Biden al di da partida dals democrats. Pervia da la crisa da corona è quel stà virtual.

L'um da 77 onns ha empermess la gievgia saira da reunir il pajais suenter quatter onns Trump, da dar dumogn a la pandemia da corona e da stgaffir milliuns da plazzas da lavur. Ultra da quai ha Biden segirà da far frunt a las malgistadads rassisticas e dad agir cunter la crisa dal clima.

Biden va en l'elecziun ensemen cun Kamala Harris sco candidata per il vicepresidi. Ils 3 da november elegian ils Stadis Unids lur president.