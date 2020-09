La notg sin glindesdi èn vegnids surdads ils Emmy Awards a Los Angeles – pervia da la pandemia da corona è il premi da film american per l'emprima giada vegnì surdà a moda virtuala.

Il premi per il meglier drama è ì a la seria da televisiun «Succession» che raquinta l'istoriga d'uffants creschids d'in patriarc da medias che cumbattan per lur imperi. Sco meglra seria da comedy è vegnì onurà «Schitt's Creek» e sco meglra mini-seria «Watchmen». La reschissura tudestga Maria Schrader ha gudagnà in Emmy per la reschia da sia mini-seria «Unorthodox».