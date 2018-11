La partida da Marine Le Pen è per l'emprima giada pli ferma che quella dad Emmanuel Macron. Sch'i avess dà l'october elecziuns per il parlament da l'UE, lura avess il «Rassemblement National» – pli baud enconuschent sut il num «Front National» – cuntanschì 21% da las vuschs. Quai è in plus da 4% cumpareglià cun las retschertgas da l'avust. Quai resulta da la retschertga da l'institut Ifop. «La République en Marche» dal president Emmanuel Macron fiss crudada sin 19% da las vuschs – pia perdess 1% cumpareglià cun l'avust.

En tut gudagnassan las partidas da la dretga 5% e vegnissan ensemen sin 30% da las vuschs. Quai è sper il Rassemblement Nationial da Marine Le Pen era la partida dal scepticher d'Europa Nicolas Dupobnt-Aignan (7%) e duas ulteriuras partidas che pretendan d'extrar da la cuminanza da l'euro (mintgamai 1%).

Il parlament da l'Uniun europeica vegn elegì il matg 2019.

