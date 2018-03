L'inscunter è planisà a Panmunjom, in lieu en la zona demilitarisada al cunfin dals dus pajais. Delegads da la Corea dal Nord e da la Corea dal Sid han fixà in plan da termin ed auters detagls da l’inscunter.

Il president sidcorean Moon Jae In vul tematisar las relaziuns bilateralas, ed ils pass per reducir il program atomar da la Corea dal Nord. Er il president nordcorean Kim Jong Un ha accentuà sia veglia per in discharmament nuclear.

