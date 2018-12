En la Serbia han pliras milli persunas protestà la sonda saira cunter la regenza. Las persunas è suandadas il clom da l'uniun opposiziunala «Allianza per la Serbia» cun il motto «Stop a chamischas da sang». En la chapitala Belgrad ha la fulla pretendì da metter ina fin a la violenza cunter critichers da la regenza e las medias. Quai tar manifestaziuns avant la televisiun statala RTS ed avant il parlament serb. Dad udir èn era stads votums cunter la regenza dal president Aleksandar Vucic che vala sco naziunalist da la dretga.

Raschun per las protestas è in'attatga sin in politicher d'opposiziun avant bun 2 emnas. L'opposiziun renfatscha a la partida da Vucic d'avair engaschà rowdys per l'attatga sin il president da la sanestra serba Borkio Stefanovic a Krusevac. Persunas en chamischas nairas avevan attatgà Stefanovic e pitgà ensemen el cun in fist da fier. Tar ina conferenza da medias suenter l'attatga aveva Stefanovic lura mussà sia chamischa plain sang.

La regenza refusa talas renfatschas. Il president Aleksandar Vucic aveva da lezzas uras condemnà l'attatga e declerà ch'ils delinquents sajan arrestads.

RR novitads 10:00