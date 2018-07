Duas emnas suenter las elecziuns en Tirchia èn passa 18'000 emploiads statals vegnids relaschads per decret.

Tranter quels sa chattan millis polizists, commembers da l'armada, ma er magisters e collavuraturs dad universitads. Latiers han ins schlià 12 uniuns e serrà trais gasettas ed in chanal da televisiun. Motiv per questas mesiras sajan contacts supponidas cun organisaziuns da terror u activitads cunter la segirtad dal stadi.

Critica vers quest agir

Dapi il fanadur 2016 èn var 160'000 emploiads statals vegnids relaschads. Pli che 50'000 dad els èn vegnids accusads ed han stuì ir durant la procedura giudiziala en praschun. Il proceder da las autoritads tircas ha chaschunà internaziunal per ferma critica. Ses adversaris renfatschan ad Recep

Tayyip Erdogan dad uschia vulair metter ord via critichers. La Tirchia declera dentant, quai saja necessari per la segirtad naziunala.

Tenor l'agentura da novitads statala Anadolu sa tracti dal davos decret avant ch'il stadi d'urgenza vegn abolì ils 19 da quest mais.

