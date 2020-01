Germania ha in urari per sortir dal charvun

La regenza haja preschentà als primministers da Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen e Sachsen-Anhalt ina via da sa serrar, lezs hajan approvà questa via, hai num en in palpiri da cunvegna. La regenza veglia uss er terminar l'urari cun ils gestiunaris da las ovras d’energia da charvun ed ovras d’explotaziun en in contract. Anc il schaner duai il sboz da lescha per sortir dal charvaun esser avant maun e decidì fin il mez da quest onn.

Sortida gia il 2035?

Per promover la protecziun dal clima duai la Germania sortir fin il pli tard il 2038 da la producziun da charvun per far electricitad. Tenor las infurmaziuns avant maun duai vegnir examinà ils onns 2026 e 2029 sch'ils termins da sortir pudessen suenter il 2030 er vegnir anticipads per trais onns per cuntanscher in datum da sortir il 2035. Fin il 2038 duai la Germania sortir perpli producir electricitad cun charvun.

Plinavant ha la regenza affirmà da sustegnair cun 40 milliardas euros ils stadis federativs pertutgads da la sortida d’energia cun charvun.

Ils quatter schefs da regenza dals Bundesländer han contractà passa sis uras cun la chanceliera tudestga Angela Merkel ed ils ministers per energia, protecziun dal clima e finanzas.

Per tadlar curt e concis:

RTR novitads 06:00