Energia senza emissiuns da gas da serra. Quai pudess esser il cas pli baud che patratgà, scirva l'IEA, l'agentura internaziunala d'energia, en ina prevista. Quai èn ils puncts centrals da quella:

Il 2030 pudess energia vegnir per 40% or da funtaunas regenerablas. En il mument èni 30%.

10 giadas dapli autos cun motor electric duessan esser sin vias e sistems da stgaudar electrics duain vegnir vendids pli savens

Sulettamain l'energia solara duai furnir il 2030 tanta energia sco l'entira producziun americana d'ozendi

Gia il 2025 pudess il punct culminant d'emissiuns perviada energia vegnir cuntanschids

Cun quai ha l'IEA curregì sias prognosas, quellas avevan prevesì ina midada pli plauna.

Legenda: Implant da gas biologic en il chantun Sviz Keystone

Memia pac per cuntanscher finamira

Las midadas sajan tuttina memia plaunas, scriva l'IEA. Per restrenscher la stgaudada globala sin 1,3 grads, saja il diever d'energia fossila anc adina bler memia aut. Ella propona da extender per il factur da trais il diever d'energias regenerablas ed er da meglrar l'effizienza d'energia, tranter auter. Ed i dovria mecanissems per promover investiziuns en energias regenerablas en pajais povers.

Tenor las Naziuns Unidas è plitost ina stgauda da globala da 2,5 grads prevesida. Tar quella smanatschan muments da la cupitga e reacziuns da chadaina che pon avair consequenzas irreversiblas.

L'IEA ha lur sedia a Paris ed ha preschentà sia prevista il mardi.