Il minister da l'exteriur britannic e fervent aderent dal Brexit è sa retratg. Quai ha communitgà la regenza britannica. Nov mais avant la sortida da l'UE è la regenza da Theresa May en ina crisa da regenza.

Sco quai ch'il biro da la primministra communitgescha ha Theresa May acceptà la demissiun. Ils motivs da Johnson da sa retrair n'èn anc betg enconuschent. Gia la damaun è sa retratg David Davis, il minister da Brexit.

Pir il venderdi è il cabinet sa cunvegnì sin ina posiziun communabla per las tractativas cun l'UE. La cunvegna è però vegnida chattada sut grond squitsch. Tant Davis sco er Johnson valan sco aderents d'in «dir Brexit».

Cun las demissiuns da Davis e Johnson è Theresa May sco primministra sut squitsch. Lezza vul in curs pli lom per sortir da l'Uniun europeica.

May defenda ses curs

La primministra ha defendì ses curs cooperativ e deplorà las demissiuns dals dus ministers. Ella ha dentant er fatg allusiun sin ils mainis differents dals dus ministers suenter la sortida da l'UE. Sia finamira da vulair stretgas relaziuns er suenter la sortida protegia las plazzas da lavur e saja il meglier per il pajais, ha ditg May. Quai saja il dretg deal per la Gronda Britannia.

