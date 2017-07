Er il senat dals Stadis Unids less sancziuns cunter la Russia

Suenter la chombra dals represchentants ha er il senat decis cun gronda maioritad da schlargiar las sancziuns cunter la Russia. Motiv per quellas èn las reproschas che hackers russ sajan sa maschedads en il cumbat electoral american.

Pertutgà da las sancziuns è cunzunt il sectur d’energia ch’è central per l’economia russa. Il sboz da lescha va uss al president. Donald Trump po suttascriver quel u far diever da ses dretg da veto. En cas dad in veto duvrass quai ina maioritad da dus terz en omaduas chombras dal congress per che las sancziun entrian en vigur.

L’Uniun europeica crititgescha las novas sancziuns. Quellas pericliteschian il provediment d’energia da l’Europa.

RR novitads 06:00