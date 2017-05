ESC 2017 senza la Svizra

Pajais

Interpret

Chanzun



Ucraina O. Torvald

Time

Italia Francesco Gabbani

Occidentali's Karma



Gronda Bretagna

Lucie Jones

Never Give Up On You



Spagna Manel Navarro

Do It For Your Lover



Germania Levina Perfect Life



Frantscha Alma Requiem

Svezia Robin Bengtsson

I Can't Go On



Australia Isaiah Don't Come Easy



Belgia Blanche City Lights



Aserbaidschan Dihaj Skeletons

Portugal Salvador Sobral

Amar Pelos Dois



Grezia Demy This Is Love



Pologna Kaisa Moś Flashlight

Moldavia

Sunstroke Project

Hey Mamma



Cipra

Hovig

Gravity



Armenia

Artsvik

Fly With Me



Bulgaria

Kristian Kostov

Beautiful Mess



Bielorussia

Naviband

Story Of My Life



Croazia

Jacques Houdek

My Friend



Ungaria

Joci Pápai Origo



Danemarc

Anja

Where I Am



Israel IMRI I Feel Alive



Rumenia Ilinca ft. Alex Florea

Yodel It!



Norvegia JOWST Grab The Moment



Ollanda OG3NE Lights And Shadows