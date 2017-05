Euro vala dapli grazia a la victoria dad Emmanuel Macron

Suenter la victoria dad Emmanuel Macron tar las elecziuns da president en Frantscha è la valuta da l'euro vegnida pli ferma en cumparegliaziun cun il franc svizzer.



In euro custava per part 1 franc e 09, quai il pli aut nivel dapi l’october 2016. Tenor in expert da la banca Credit Suisse pudess quai trend cuntinuar ma sulet flaivlamain. Las elecziuns en Frantscha valevan era sco mussavia per il futur da la zona dal euro. Cun Emmanuel Macron saja il futur da la zona uss segirà, scriva l’agentura da novitads sda.

