En in’intervista cun il radio Europe 1 ha Macron ditg, ch’el observia ch’il naziunalissem creschia en l’entir’Europa e che las pussanzas grondas vegnian pli fermas e s’armeschian puspè. Sco exempel numna il president franzos la Russia, la China ed er ils Stadis Unids. Perquai stoppia era l’Europa vegnir pli ferma. Senza ina vaira armada europeica na possian ils cunfins da l'Europa betg vegnir protegids. I na bastia betg pli da sa fidar sin ils Stadis Unids. Quai er en vista als plans da la regenza da Donald Trump da sortir da la cunvegna da discharmament INF.

A partir da l’onn che vegn duai dar in fonds da defensiun en l’UE per schlargiar las capacitads da defensiun da l’Europa. Paris ha fundà ina gruppa cun otg ulteriurs pajais per pudair far svelt operaziuns militaras, per exempel per evacuar persunas or da regiuns da crisa.

