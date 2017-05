Eurovision Song Contest 2017 senza la Svizra

Tar il segund mezfinal a Kiew en l'Ucraina n'ha la gruppa svizra Timebelle betg pudì persvader il publicum cun la chanzun "Apollo".

Eurovision Song Contest 2017

18 gruppas han battì en il segund mez final per la qualificaziun dal Eurovision Song Contest 2017. La Svizra cun la gruppa Timebelle e la chanzun "Apollo" ha stuì suttacumber a la concurrenza. In ulteriura giada n'ha po la Svizra uschia betg far part al final. Quel vegn decidì sonda a Kiew en l'Ucraina.

Ils pajais ch'èn sa qualifitgads per il final

Bulgaria

Bielorussia

Croazia

Ungaria

Danemarc

Israel

Rumenia

Norvegia

Ollanda

Austria