24 onns praschun è la sentenzia per l'anteriura presidenta dal pajais Park Geun Hye.

Ussa duai ella render giustia per avair malduvrà la pussanza.

La dretgira ha decidì che l'anteriura presidenta dal pajais Park Geun Hye saja culpabla en 16 das 18 puncts d'accusaziun.Bunamain in quart tschientaner duai ella perquai passentar en praschun e pajar in chasti da 18 milliardas Won (16 milliuns francs).

La sentenzia stat en connex cun corrupziun e maldiever d'uffizi. Uschia èsi per la dretgira per exempel cumprovà che Park haja sfurzà interpresas sco Samsung, Lotte ed SK da pajar daners da corrupziun a diversas fundaziuns ch'èn vegnidas controlladas da sia confidenta Choi Soon Sil.

Ella ha malduvrà sia pussanza che la populaziun ha dà ad ella ed ha uschia chaschunà caos en las fatschentas dal stadi.

