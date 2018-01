Curt avant ch'ina nova lescha da l'Uniun europeica davart la protecziun da datas giaja en vigur, daventa Facebook pli transparent. La rait sociala publitgescha per l'emprima giada las reglas e lantscha a medem temp ina campagna d'infurmaziun per ils utilisaders. Quai communitgescha Facebook sez.

Tgei che pertutga la protecziun da datas n'era Facebook fin ussa betg il meglier exempel. La campagna da scleriment da la rait sociala pudess dentant midar quest maletg. Facebook infurmescha ils utilisaders co proteger meglier lur datas.

Pli simpla administraziun

La rait sociala ha dà scleriment davart las datas ch'ella rimna e co quellas vegnan duvradas. Per ils utilisaders duaja era l'administraziun dals parameters per la sfera privata vegnir pli simpla. Cun filmins vul Facebook dar tips als utilisaders. La campagna cuzza tochen la fin favrer.

Workshops per fatschentas

Part da la campagna da scleriment fan era workshops per fatschentas pitschnas e mesaunas. Tar quels workshops veglia la rait sociala cunzunt infurmar davart il reglament da basa da protecziun da datas. La nova lescha da l'Uniun europeica va en vigur la fin da matg.

Facebook è adina puspè vegnì en la critica pervia dal rimnar datas da lur utilisaders e da silsuenter dar enavant quellas. La finala viva l'interpresa sco plattafurma da reclama.

