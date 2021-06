Durant bunamain 3 uras han ils dus ils dus presidents Joe Biden dils Stadis Uni e Wladimir Putin, il president dal la Russia discutà davart ils gronds problems che regian tranter lur pajais. Persequità per nus il far e da manar a Genevra han Fabia Caduff ed Adrian Camartin – Ina bilantscha.

RTR: Tge bilantscha san ins trair da l’inscunter suprem?

Fabia: Joe Biden e Wladimir Putin èn sa cunvegnids ch'els na vegnan betg perina. En las conferenzas da medias suenter l’inscunter han els bain ludà la paschaivla atmosfera a l’inscunter. Ma sper las flosclas d’amiaivladad han tuts dus fatg cler in a l’auter las lingias cotschnas – ils temas davart quels ch'i na sa lascha betg discutar.

Adrian Camartin: Vladimir Putin ha tranter auter fatg fitg cler ch‘el n’accepta betg ch‘auters pajais, sco gist ils Stadis Unids, sa maschaidan en, sco el di, fatgs interns da la Russia. Per exempel quai che pertutga ils attentats cun tissi sin persunas da l’opposiziun, sco tar il politicher Alexei Navalny. E Joe Biden da sia vart ha fatg cler che uschè ditg che la Russia na resguarda betg ils dretgs umans ed internaziunals restian las sancziuns cunter la Russia. Ils Stadis Unids na fetschian qua nagins cumpromiss.

Fabia Caduff: Be en in punct èn ils presidents vegnids d’accord: che ambassaduras ed ambassadurs pon puspè turnar en las chapitalas vicendaivlas. Pervi da las tensiuns tranter las terras eran quels vegnids retratgs en ils pajais.

RTR: Tge vul quai dir per las relaziuns futuras da l’America e la Russia?

Adrian Camartin: Sperar dastg’ins adina e la speranza mora apparentamain sco davos. Mo da dir che l’inscunter dad ier ha ussa stgaudà in pau las temperaturas da glatsch che regian gia dapi in tschert temp tranter las duas pussanzas atomaras fiss, lain dir ina giada diplomatic, plitost exagerà.

Fabia Caduff: Da manegiar che l’inscunter vegn a midar d’in di sin l’auter las relaziuns, ch'èn per il mument propi malas, tranter l’America e la Russia fiss naiv. Las dus pussanzas vulan dentant in dialog strategic. Per exempel en dumondas da reducir las armas atomaras. Sche quai grategia è però anc avert.

Adrian Camartin: Positiv è schon ina giada ch‘ils dus contrahents èn s‘inscuntrads a Genevra per discutar in cun l‘auter. President Biden ha pliras giadas accentuà durant l‘inscunter ch‘i saja fitg impurtant d’avair il contact direct, fatscha a fatscha, per pledentar e reglar tschertas chaussas. Sin distanza ni via collavuraturs na saja quai betg il medem.

RTR: Tge è il facit da l’inscunter suprem?

Adrian Camartin: Cler è per mai che tut quels che han sperà sin in’avischinaziun u forsa perfin sin nov schlantsch en la collavuraziun tranter la Russia e l’America, èn ussa pulit trumpads.

Cun ina tenuta fitg optimistica pon ins dentant sperar che quella spirala negativa en la relaziun dals dus pajais ha grazia a l‘inscunter dad ier pudì vegnir franada. Ils ultims onns èn vegnids vitiers adina dapli problems e conflicts, quai che ha gì consequenzas per las relaziuns. Sche la situaziun na vegn betg anc mendra, lura è quai atgnamain gia da valitar sco in success.

Fabia Caduff: Sutvalitar l’impurtanza da l’inscunter na pon ins dentant era betg. Che tut il mund ha guardà vers Genevra è evident ed impurtant perquai che las relaziuns russ-americanas n'han betg mo in effect sin il dus pajais sez – numnadamain sin tut il mund.

Legenda: Per RTR a Genevra: Adrian Camartin e Fabia Caduff. RTR ADRIAN CAMARTIN

RTR: Quai pia l’analisa professiunala. Co è quai insumma stà per vus dad esser uschè datiers a quels dus, ins dastga schon dir, umens pussants?

Adrian Camartin: Igl è stà fitg interessan d‘observar co uschè in inscunter suprem funcziunescha. A Berna en Chasa federala essan nus disads cun las cusseglieras ed ils cussegliers federals. Mo il president russ u er american – quai èn anc ina giada tut autras dimensiuns.

Schon mo l‘aspect da la segirtad. A Berna è quai pulit discret, era sch‘i dat ussa dapli protecziun per la regenza dapi l‘entschatta da la pandemia. Tut in’autra categoria èn qua Biden e Putin. Mintgin dad els ha purtà a Genevra ina pitschna armada d‘agents, betg mo armads cun pistolas e buis, mabain era cun egliers da sulegl stgirs e nunpenetrabels. Propi sco en il film.

E lura tut quellas dumondas da protocol. Tgi vegn beneventà l’emprim, tgi preschenta tgi, tgi fa l’emprim la conferenza da pressa… Quai ha schon fatg impressiun.

Fabia Caduff: Tge che para a mai fascinond vi da quels inscunters è dad esser uschè damanaivel cur ch'i vegn fatg politica mundiala: esser al puls e pudair rapportar. Dentant il pli interessant vi da tut quels inscunters è il barat cun schurnalists e las schurnalistas da dapertut. En il center da medias sa sviluppa adina ina fitg speziala atmosfera ed i vegnan era discurrì tut las linguas pussiblas e quai plascha a mai; Tut quella diversitad – tut las culturas che vegnan ensemen.