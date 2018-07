Ferma critica per Trump suenter inscunter cun Putin

Paul Ryan, il pledader republican da la chombra dals represchentants, ha ditg che Trump stoppia chapir che la Russia na saja betg in’allià. Per ils dus senaturs Jeff Flake e Lindsay Graham pareva Trump debel cura ch’i gieva per la dumonda sch’ils servetschs secrets russ han mess lur nas en las elecziuns dal 2016 u betg. Putin aveva puspè snegà d’esser sa maschadà en.

Collavuraziun pli stretga

Per il president russ èn ils discurs cun Trump stads averts e nizzaivels. Trump, da sia vart, ha suttastritgà ch'i dettia ussa in dialog constructiv che mussia si novas vias vers la pasch. Omadus han concludì tar lur inscunter suprem da vulair lavurar pli stretg per pudair schliar crisas e conflicts internaziunals.

Nus avain fatg ils emprims pass en in futur pli glischant.

Avant la conferenza da pressa avevan Trump e Putin discurrì a quatter egls durant passa duas uras. L'inscunter a Helsinki è stà l'emprim inscunter bilateral dals presidents american e russ.

