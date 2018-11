Citad sut aua: Pervi da plievgia fitg ferma a Sydney hai dà almain in mort e plirs blessads. Tenor indicaziuns da l'autoritad per l'aura hai dà entaifer duas uras tanta plievgia sco uschiglio durant l'entir mais.

Dapi l'onn 1984 n'hai betg pli pluvì uschè ferm durant in di da november. Passa 120 sgols naziunals ed internaziunals èn vegnids stritgads. La polizia ha cusseglià als 5 milliuns abitants da star sche pussibel a chasa enfin ch'il mender saja passà. Ina persuna è morta tar in accident cun auto.

En il nordvest da la citad èn dus policists vegnids blessads pervi d'ina planta, cura ch'els han vulì gidar ad in automobilist sin ina via inundada. Almain 13 persunas han pudì vegnir spendradas or da l'aua.

Incendis a Queensland

Il medem mument hai ars en grondas parts dal stadi federativ vischin, Queensland. Tschients persunas han stuì fugir d'in «stemprà da fieu». Pumpiers han avertì d'ina enorma intensitad dals fieus. Tut en tut ardan il mument passa 130 incendis a Queensland.

RR novitads 09:00