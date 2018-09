Fin 500 euros per far picnic sin via

La nova regla vala tenor l'agentura da novitads Ansa per quatter da tschintg lieus turistics en il center da la citad veglia. E quai da las 12:00 fin a las 15:00, sco er la saira tranter las 18:00 e las 22:00. Il scumond duai durar fin ils 6 da schaner 2019.

Tenor il president da la citad, haja la mesira en mira turists che mangian sin via per spargnar daners. Intgins n'hajan naginas manieras e quai na possian ins betg tolerar.

Firenza n'è betg l'emprima citad ch'introducescha chastis per in tschert sa cumportar da turists. Suenter ch'in um è nudà niv en la funtauna da Trevi, ha Roma introducì l'onn passa chastis per mangiar u far bogn en impurtantas funtaunas.

RR novitads 08:00