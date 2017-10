Finalmain: Puspè binari liber en la Germania dal Sid

Suenter set emnas d’interrupziun è puspè averta la lingia da tren tranter Rastatt e Baden-Baden. La dumengia saira è passà cun il tren da notg Turitg-Hamburg l’emprim tren sur ils novs binaris, ha communitgà la SBB.

Tenor la viafier tudestga èn er gia ils trens da martganzia puspè in viadi sin la lingia principala dal Rhein.

Lingia serrada pervi da binaris sfurmads

La lingia da viafier da la Rheintalbahn en la Germania dal Sid è ina da las colliaziuns las pli impurtantas tranter nord e sid. Ils 12 d’avust ha ella stuì vegnir serrada causa binaris betg pli duvrabels. Quels s’avaivan sfurmads cun lavurar vi dal tunnel da Rastatt.

Custs da transports pli auts, viadis pli lungs

Per ils pendularis ed ils ulteriurs passagiers signifitgava quai da far in viadi pli lung. La martganzia ha stuì vegnir transportada per gronda part sin la via e sin il Rhein. Quai ha causà colonnas da camiuns, pretschs da transports pli auts tant sin via sco er sin il Rhein e blera martganzia è stada in viadi per pli lung temp che usità.

