Legenda: Ils programs d'agid da la Fondo monetar internaziunal e partenaris da l'euro èn scadids. S&P quinta ch'i giaja puspè ensi cun las finanzas grecas. Keystone

L’agentura da rating americana «Standard & Poor’s» fa prognosas pli positivas per las finanzas da la Grezia. Ella ha augmentà la bonitad da la Grezia per in stgalim sin «BB-». Uschia valan ils emprests dal stadi bain vinavant sco speculativs, però è la situaziun dals daivets megliers: La Grezia sto pajar tschains pli bass a ses crediturs per novs daivets.

Standard & Poor's è optimistic

Per l'avegnir quinta S&P che l'economia greca creschia per 0,1% (2019) e 0,4% (2020). Standard & Poor’s quinta che l’economia greca creschia ils proxims 3 onns sur la media dals ulteriurs stadis commembers da l’Uniun europeica.

Programs d'agid per la Grezia èn scadids

Dapi il 2010 ha la Grezia survegnì credits da total 280 milliardas euros dal fondo monetar internaziunal e dals partenaris da l'euro. L'avust è l'ultim program d'agid finanzial scadì. La Grezia ha daivets ch'èn pli auts che la prestaziun economica dal stadi. Ils daivets èn 180% da la prestaziun economica – quai è la quota la pli auta en la zona da l'euro.

RR novitads 12:00