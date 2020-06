La Rumantscha Flavia Acosta Fox abita a Miami ed observa mintga di il moviment «Black Lives Matter». Cunzunt l’entschatta haja quai dà demonstraziuns intensivas cun acts da vandalissem. Uschia ch’i ha dà in scumond da sortir da l’abitaziun la saira. Tranter auter saja er Donald Trump la culpa, di la dunna oriunda da la Lumnezia. Tenor ella saja cun l’elecziun da Donald Trump er il rassissem creschì en ils Stadis Unids.

Donald Trump ha pussanza a Florida

Schegea che las demonstraziuns cuntinueschan crai Flavia Acosta Fox betg che las schanzas d'ina reelecziun per Donald Trump vegnian pli pitschnas. A Miami dettia blers votants republicans che na resguardian betg la situaziun ed ils problems actuals. Midar partida na vegnia betg en dumonda cunquai ch’i vegnia per part dà vinavant da generaziun a generaziun co e per tgi votar.

Jau hai chalà dad argumentar cun ils votants da Trump.

Las structuras localas savessan sa midar

Tuttina possian las demonstraziuns avair effect. Numnadamain sin las elecziuns localas. Cunquai ch’ils stadis federativs e las citads decidian tge ch’è lubì als policists e tge betg, han quels la gronda pussanza. Flavia Acosta Fox manegia che las proximas elecziuns localas vegnian perquai prendidas pli seriusas e ch’igl è probabel da percorscher là midadas politicas. Uschia ch’ils politichers locals èn tar questa tematica pli fitg en il center enstagl da Donald Trump.

Corona ha in pli grond effect

La reelecziun per il president actual savess tuttina daventar pli greva. Tranter auter pervia da la crisa da corona. Tenor Flavia Acosta Fox haja la malsegirtad da la regenza durant la crisa da corona pli grondas consequenzas il november. Ella manegia ch'intgins hajan midà avis davart il president actual.